استقبل رئيس منطقة صقلية ريناتو سكيفاني، صباح اليوم، القنصل التونسي الجديد محمد علي محجوب، وذلك في زيارة ودية إلى قصر دورليان في باليرمو الإيطالية.

ورافق الدبلوماسي نائب القنصل أيمن لمتي، حيث جرى اللقاء، بحسب بيان صادر، في “أجواء ودية كبيرة”، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وجرى التأكيد على قيمة العلاقات الثقافية والاقتصادية بين الشعبين. كما أهدى سكيفاني للقنصل وسامًا يحمل صورة راية المنطقة وتسلم كتابًا عن متحف باردو بتونس.