تحدث وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي، ماتيو سالفيني، عن إعادة إعمار أوكرانيا، وهو الموضوع الذي تناوله الاجتماع الأول مع وزراء الخارجية.

وشدد سالفيني، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل بدء قمة مجموعة السبع، المنعقدة في ميلانو، على أن “إعادة الإعمار تتصور نهاية الحرب، وبالتالي فإنني أعتمد عليها وسأبذل كل ما في وسعي كوزير وأمين لحزب الرابطة وكأب، حتى يصبح عام 2024 مرة أخرى عام السلام على جميع الجبهات، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

واعتبر أن القادة الذين يواصلون الحديث عن إرسال جنود للقتال والموت، وأن أوروبا تعود إلى مجتمع يبني السلام، مخطئون.