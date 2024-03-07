شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، مشيراً إلى العلاقة القوية للغاية مع روما.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع برونو فيسبا في برنامج “خمس دقائق” الذي تبثه قناة راي 1: هناك دعم ملموس من وجهة نظر إنسانية وأنا ممتن للشعب الإيطالي الذي يدعم أوكرانيا.

واعتبر الرئيس الأوكراني أنه إذا سقطت أوكرانيا، فإن روسيا ستتقدم وستهاجم بالتأكيد دول الناتو، وإيطاليا واحدة منها”، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقال زيلينسكي إن هدف روسيا ليس الحصول على بعض الأراضي، بل الحصول على أوكرانيا بأكملها. وأضاف: إنه ليس مهتمًا بمدينة أو منطقة مثل دونباس وشبه جزيرة القرم، فهو يريد تدمير أوكرانيا وضمها إلى روسيا، بالعنف أو بأدوات سياسية كما حدث في بيلاروسيا.