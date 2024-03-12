نفذ أفراد شرطة ولاية كالتانيسيتا 55 إجراءً احترازيًا لجرائم على صلة بالمافيا والتسجيل الوهمي للسلع والابتزاز وتهريب المخدرات.

وأصدر قاضي التحقيق في محكمة كالتانيسيتا الأمر، الذي يطبق إجراء الاحتجاز الشخصي الاحترازي، بناءً على طلب المديرية المحلية لمكافحة المافيا التابعة لمكتب المدعي العام.

وأمرت مديرية مكافحة المافيا بالمنطقة التابعة لمكتب المدعي العام بتفتيش جميع المشتبه بهم والأماكن المتاحة للبحث عن الأسلحة والمخدرات، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ويشارك في العملية وكلاء فرقة موبيلي في كاتانيا، أجريجينتو، باليرمو، إينا، تراباني، سيراكوزا، راجوزا وبادوفا، سيسكو فينيسيا، ميسينا، كاتانيا وباليرمو، وقسم مكافحة الجرائم في كاتانيا، باليرمو، وكوزنسا وسيديرنو، ووحدة التدخل السريع في نابولي وباليرمو.

ومن أجل ضمان النظام والأمن العام، مع الأخذ في الاعتبار النشاط الكامل للشرطة القضائية التي تهتم بـ 55 طلبًا محددًا لمهمة الإنقاذ، أصدر مفوض شرطة كالتانيسيتا بينوتشيا ألبرتينا أنيلو أمرًا محددًا بتعيين 50 رجلاً آخرين في مهمة النظام العام.