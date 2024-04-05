تكثفت عمليات التفتيش على عمليات الإنزال بالموانئ السياحية في اسكيا الإيطالية.

وقد تمكنت قوات الكاربنيري من التعرف على شاب يبلغ من العمر 20 عامًا من سان فيتاليانو بين ركاب قارب محلق معروف بالفعل للشرطة.

وكان لدى الشاب قطعتان من الحشيش تزنان إجماليًا 200 جرام، وكان على الملصق صورة غوريلا ذات تاج ذهبي وسيجار، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.