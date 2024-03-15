أعلنت مجموعة بالومبو تعويض والدة رجل إيطالي يبلغ من العمر 27 عامًا، توفي عندما أصيب على رأسه بأسطوانة انفصلت عن آلية تستخدم لاطلاق خط الإرساء في عام 2016.

وقالت محكمة مدنية مالطية إن حوض بناء السفن بالومبو مسؤول عن الوفاة و عدم اتخاذ الاحتياطات اللازم تجنبها، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ونص الحكم على دفع تعويض قدره 209 آلاف يورو لماريا ماتروشيلي، والدة أنيلو فارييلو، المنحدر من مارينا دي بيسشيوتا، الذي توفي في 18 يناير 2016، أثناء عمله على متن سفينة راسية في حوض بناء السفن بالومبو في باولا. وتم التأكد من وفاته في مكان الحادث.

كان تم تعيين عامل حوض بناء السفن قبل شهر واحد فقط من وقوع الحادث المميت. وكان فارييلو، وهو مهندس، يؤدي مهامه على متن السفينة MV Galaxy المسجلة في ليماسول بقبرص.