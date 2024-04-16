تاياني يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

Antonio Tajani durante gli Stati Generali della Conferenza sul futuro dell'Europa (Roma - 2022-06-15, LUIGI MISTRULLI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن إسرائيل لا تزال تركز في غزة على القضاء على سيطرة حركة حماس على القطاع.

وأضاف تاياني، في جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع المشتركة في قاعة المؤتمرات بمجلس الشيوخ: أعربت لوزير الخارجية الإسرائيلي عن قلقي بشأن عواقب هجوم جديد، مشدداً على الحاجة إلى وقف إطلاق النار دون التقليل من الالتزام بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

وأوضح الوزير أن أكثر من مليون مدني يتواجدون في رفح و ويهدد الهجوم المحتمل بخلق هجرة جديدة نحو مناطق أخرى وتأجيج الكراهية ضد إسرائيل، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

كما أشار تاياني إلى ضرورة ضمان سلامة من يقومون بإيصال المساعدات الإنسانية، الذين يعتبر دورهم أساسيا، مؤكداً أن تخفيف معاناة السكان المدنيين والعمل من أجل مفاوضات جديدة يشكلان أهدافاً سياسية وواجبات أخلاقية.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE