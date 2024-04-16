قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن إسرائيل لا تزال تركز في غزة على القضاء على سيطرة حركة حماس على القطاع.

وأضاف تاياني، في جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع المشتركة في قاعة المؤتمرات بمجلس الشيوخ: أعربت لوزير الخارجية الإسرائيلي عن قلقي بشأن عواقب هجوم جديد، مشدداً على الحاجة إلى وقف إطلاق النار دون التقليل من الالتزام بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

وأوضح الوزير أن أكثر من مليون مدني يتواجدون في رفح و ويهدد الهجوم المحتمل بخلق هجرة جديدة نحو مناطق أخرى وتأجيج الكراهية ضد إسرائيل، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

كما أشار تاياني إلى ضرورة ضمان سلامة من يقومون بإيصال المساعدات الإنسانية، الذين يعتبر دورهم أساسيا، مؤكداً أن تخفيف معاناة السكان المدنيين والعمل من أجل مفاوضات جديدة يشكلان أهدافاً سياسية وواجبات أخلاقية.