قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، إن النجاح الكبير الذي حققه يمين الوسط في أبروتسو يؤكد الرأي الإيجابي للمواطنين بشأن الحكومة الجيدة.
وأضاف تاياني، على موقع إكس: إنها نتيجة ممتازة لحزب فورتسا إيطاليا! إنه تأكيد لدورنا الأساسي. نهدي الفوز لسيلفيو برلسكوني، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء
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