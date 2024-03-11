قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، إن النجاح الكبير الذي حققه يمين الوسط في أبروتسو يؤكد الرأي الإيجابي للمواطنين بشأن الحكومة الجيدة.

وأضاف تاياني، على موقع إكس: إنها نتيجة ممتازة لحزب فورتسا إيطاليا! إنه تأكيد لدورنا الأساسي. نهدي الفوز لسيلفيو برلسكوني، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء