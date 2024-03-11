تاياني: نهدي الفوز في أبروتسو لبرلسكوني

ROMA - Conferenza stampa di presentazione dei consiglieri regionali ex M5S confluiti nel gruppo di Forza Italia della Regione Lazio, nella foto Antonio Tajani (ROMA - 2023-09-01, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، إن النجاح الكبير الذي حققه يمين الوسط في أبروتسو يؤكد الرأي الإيجابي للمواطنين بشأن الحكومة الجيدة.

وأضاف تاياني، على موقع إكس: إنها نتيجة ممتازة لحزب فورتسا إيطاليا! إنه تأكيد لدورنا الأساسي. نهدي الفوز لسيلفيو برلسكوني، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء

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