قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، إن على إسرائيل أن تدافع عن نفسها ولكنه قال في الوقت نفسه إن هناك الكثير من الضحايا المدنيين.

وأضاف تاياني، في تصريحات تلفزيونية: نحن أصدقاء إسرائيل ونؤيد بقوة حق الدفاع عن نفسها، ونؤيد ضرورة عدم التعرض لهجوم من الخارج، ولا يمكن لأحد أن يفكر في إلغاء إسرائيل التي لها الحق في مهاجمة حركة حماس والرد، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

واستدرك تاياني قائلاً: لكننا قلنا دائمًا أن رد الفعل يجب أن يكون متناسبًا. هناك عدد كبير جدًا من الضحايا المدنيين.