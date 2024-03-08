أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، أنه أمر خطير للغاية أنه في دولة ديمقراطية يوجد خادم للدولة يلصق يديه وعينيه في الأنشطة الخاصة للمواطنين في بلدنا، لا يقتصر الأمر على السياسيين فحسب، في إشارة لقضية الاحتفاظ بالملفات السرية (دوسيراجيو).

وأضاف تاياني: نحن بحاجة لمعرفة الحقيقة، إنها فضيحة كبيرة، نحن بحاجة للوصول إلى المسؤول وفهم من أعطى الأوامر ولأي أغراض تم استخدام هذه المعلومات الحساسة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع وزير الخارجية الإيطالي: نحن في لحظة توتر دولي كبير، إنها فضيحة كبيرة أن يكون هناك محاولة لمراقبة ما يفعله الإيطاليون.