تاياني: دوسيراجيو فضيحة كبيرة وعلينا الوصول للمسؤول

Rome - Antonio Tajani during the National Congress Forza Italia on 24 February 2024 at the Palazzo dei Congressi in Rome, Italy. (Rome - 2024-02-24, Domenico Cippitelli / LiveMedia) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، أنه أمر خطير للغاية أنه في دولة ديمقراطية يوجد خادم للدولة يلصق يديه وعينيه في الأنشطة الخاصة للمواطنين في بلدنا، لا يقتصر الأمر على السياسيين فحسب، في إشارة لقضية الاحتفاظ بالملفات السرية (دوسيراجيو).

وأضاف تاياني: نحن بحاجة لمعرفة الحقيقة، إنها فضيحة كبيرة، نحن بحاجة للوصول إلى المسؤول وفهم من أعطى الأوامر ولأي أغراض تم استخدام هذه المعلومات الحساسة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع وزير الخارجية الإيطالي: نحن في لحظة توتر دولي كبير، إنها فضيحة كبيرة أن يكون هناك محاولة لمراقبة ما يفعله الإيطاليون.

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