قال محافظ بنك إيطاليا فابيو بانيتا إن منطقة اليورو خرجت من “العاصفة الكاملة”، وهي نوبة عنيفة من التضخم مدفوعة بسلسلة من الصدمات الكبيرة وغير المتوقعة في جانب العرض، داعياً لإطار متسق بشأن السياسة النقدية.

وأضاف بانيتا، في كلمته أمام المؤتمر الدولي للسياسة النقدية للبنك المركزي الفنلندي في هلسنكي، أن التضخم الآن يسير في مسار هبوطي والعديد من القضايا التي ناقشناها بقوة في الأشهر الأخيرة قد تصبح أقل أهمية في المستقبل.

وأكد أن إطار الاقتصاد الكلي الحالي يتوافق مع تطبيع السياسة النقدية.

وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي بدأ هذه العملية على النحو الواجب قبل بضعة أسابيع، وفي السيناريو الأساسي، سوف يتابعها تدريجياً وسلاسة.

وأضاف بانيتا: عند معايرة التطبيع يجب أن نعتمد على البيانات، مع الأخذ في الاعتبار المعلومات الواردة حول توقعات الاقتصاد الكلي دون المبالغة في ترجيح التغييرات المؤقتة في البيانات.