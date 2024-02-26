تطرق بابا الفاتيكان فرانسيس إلى الوضع في أوكرانيا مع حلول الذكرى الثانية لبدء الحرب التي شنتها روسيا، مشيراً إلى سقوط العديد من الضحايا والجرحى.

وقال البابا فرانسيس، خلال رسالته التبشيرية الأحد في ساحة القديس بطرس في روما: الحرب التي لا تدمر تلك المناطق فحسب، بل خلقت موجة عالمية من الخوف.

وأكد البابا أنه يصلي من أجل العديد من الضحايا الأبرياء ومن أجل القليل من الإنسانية التي تسمح بإيجاد حل دبلوماسي لسلام طويل ودائم، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وتطرق البابا إلى الحرب بين فلسطين وإسرائيل، مضيفاً: لنفكر في الأطفال، الضحايا الأبرياء، وبالتالي حالات العنف في المنطقة الشرقية من جمهورية الكونغو: أنضم إلى الأساقفة في الصلاة من أجل السلام، على أمل إنهاء الاشتباكات وإيجاد حوار صادق.