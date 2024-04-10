ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع بعد ظهر أمس في محطة سوفيانا للطاقة الكهرومائية، في جبال الأبينيني في بولونيا، إلى ثلاثة قتلى وخمسة إصابات خطيرة وأربعة في عداد المفقودين.

وقال عمدة بولونيا ماتيو ليبور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إنها مأساة كبيرة في العمل، واحدة من أخطر المأساة في التاريخ الحديث لبلدنا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشار إلى انتشار واسع للقوات وعمال الإنقاذ في الموقع، بدعم من السلطات المحلية مع بذل كل جهد ممكن لتحديد مكان واستعادة هؤلاء المفقودين على عمق عشرات الأمتار تحت الأرض، والمحاصرين في هيكل محطة الطاقة، في ظروف معقدة حقًا حتى بالنسبة لرجال الإنقاذ.