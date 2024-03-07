اجتمعت غرفة التحكم للتوجهات الإستراتيجية وبرنامج الإنعاش البيئي والتجديد الحضري في باجنولي في بلدية نابولي اليوم في قصر كيجي مقر الحكومة الإيطالية.

وحضر الاجتماع، الذي ترأسه وزير الشؤون الأوروبية والجنوب وسياسات التماسك، رافائيل فيتو، وزير البيئة وأمن الطاقة بيكيتو فراتين، إلى جانب وكيل الوزارة للبنية التحتية فيرانتي؛ فضلاً عن ممثلو وزارة الثقافة؛ عمدة بلدية نابولي بصفته المفوض فوق العادة لحكومة مانفريدي؛ والرئيس التنفيذي لشركة انفيتاليا ماتاريلا.

وقدم المفوض الاستثنائي، في أعقاب الطلب الذي قدمه الوزير فيتو بمناسبة غرفة التحكم في 8 فبراير، الاحتياجات المالية المحدثة لتدخلات الاستصلاح والتجديد الحضري في باجنولي، مصحوبة بأوراق التدخل الفني التي تسلط الضوء على الجدوى من المشاريع، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ولاحظت غرفة التحكم أنه يمكن بناء المشاريع بسرعة وذات طبيعة استراتيجية، ووافقت على الأوراق الفنية وطلبت من المفوض إرسالها رسميًا إلى منطقة كامبانيا ووزارة التماسك.