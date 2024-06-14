ضبطت مديرية تحقيقات مكافحة المافيا أصولاً أثرية لدى مهرب دولي للأعمال الفنية المرتبطة بماتيو ميسينا دينارو.

و المضبوطات عبارة أمفورات مختلفة من العصر الروماني المتأخر وقاعدة رخامية تستنسخ مشاهد أسطورية منحوتة من جميع الجوانب، من العصر الهلنستي الروماني، وكلها تعتبر ذات قيمة كبيرة.

ويشتبه في انتماء الشخص إلى منظمة كوزا نوسترا وأيضًا في الأعمال التجارية مع عائلة مافيا. كان الشخص قد اتُهم بالفعل بتقديم مساهمات متعددة في عمل وتعزيز جمعية المافيا، وفي هذا الصدد، أدلى العديد من المتعاونين في مجال العدالة تصريحات حول هذا الأمر.