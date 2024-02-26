دبي، الإمارات العربية المتحدة – 26 فبراير 2024: أعلنت بن غاطي للتطوير، الشركة الرائدة في مجا ل العقارات في دبي وإحدى شركات التطوير العقاري الأكثرحيوية وش عبية في الإمارات العربية المتح دة، عن إطلاق أول صكوك لها بالد ولارالأمريكي وبقيمة 300 مليون دولار أمريكي، ليتم استحقاقها خ لال ثلاث سنوات، فيخطوةٍ تفتتح فصلاً جديداً في مسيرة بن غاطي الاقتصادية المزدهرة. وسجلت الص كوكأسعاراً منافسة بلغت 9.625%، مع فرقٍ بالأسعار لم يتجاوز 30 نقطة أساس، ممايؤكد قوة الطل ب وارتفاع ثقة المستثمرين بالشر كة.

حظيت هذه الصفقة بطلب واسع النط اق من المستثمرين الإقليميين وا لدوليين، حيثوصل دفتر الطلبات ذ روته حينما تجاوز الاكتتاب معدل الطرح بنحو 2.1 مرة.

كما بلغت قيمة طلبات الاكتتاب ا لمسجلة في الدفتر أكثر من 600 م ليون دولار أمريكي، ووصلت ذروته ا عند 621 مليون دولار أمريكي، مما يؤكد الطلب القوي على طرحصك وك بن غاطي. واستعداداً لعملية الإصدار، عقدت الشركة سابقاً اج تماعات معالمستثمرين في جولات ت رويجية دولية في آسيا والمملكة المتحدة.

جذبت صكوك الشركة قاعدة متنوعة من المستثمرين، حيث شكّل المُكت تبون من المملكةالمتحدة وأوروبا وآسيا نسبةً كبيرة من الطلبات المسجلة، في صفقةٍ تمثل أول طرح ٍ لصكوكٍ قياسية بالدولار الأمر يكي ضمن قطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسطوشمال أفريقيا لعا م 2024.

ووقع اختيار بن غاطي على مجموعة من البنوك المحلية تشمل كلّاً من بنك الإماراتدبي الوطني، وبن ك دبي الإسلامي، ومصرف أبوظبي ا لإسلامي، وبنك إتش إس بيسي، ومص رف الشارقة الإسلامي، وبنك المش رق، وبنك رأس الخيمة الوطني لتو لّيمسؤوليات إدارة العملاء المح تملين وعملية الاكتتاب خلال الص فقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطيالقابضة: “يسعدنا أن نشهد النجاح الباهر الذي حققته أولى صكوكنا حال طرح ها، والذي يعكس ثقة المستثمرين في مجموعة بن غاطي. وتكشف هذه ا لأصداء الإيجابيةوالنتائج المحق قة عن قوة نموذج أعمالنا وجاذبي ة عروضنا الاستثمارية التي تلبي تطلعات المستثمرين”.