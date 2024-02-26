دبي، الإمارات العربية المتحدة – 26 فبراير 2024: أعلنت بن غاطي للتطوير، الشركة الرائدة في مجال العقارات في دبي وإحدى شركات التطوير العقاري الأكثرحيوية وشعبية في الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق أول صكوك لها بالدولارالأمريكي وبقيمة 300 مليون دولار أمريكي، ليتم استحقاقها خلال ثلاث سنوات، فيخطوةٍ تفتتح فصلاً جديداً في مسيرة بن غاطي الاقتصادية المزدهرة. وسجلت الصكوكأسعاراً منافسة بلغت 9.625%، مع فرقٍ بالأسعار لم يتجاوز 30 نقطة أساس، ممايؤكد قوة الطلب وارتفاع ثقة المستثمرين بالشركة.
حظيت هذه الصفقة بطلب واسع النطاق من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيثوصل دفتر الطلبات ذروته حينما تجاوز الاكتتاب معدل الطرح بنحو 2.1 مرة.
كما بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المسجلة في الدفتر أكثر من 600 مليون دولار أمريكي، ووصلت ذروتها عند 621 مليون دولار أمريكي، مما يؤكد الطلب القوي على طرحصكوك بن غاطي. واستعداداً لعملية الإصدار، عقدت الشركة سابقاً اجتماعات معالمستثمرين في جولات ترويجية دولية في آسيا والمملكة المتحدة.
جذبت صكوك الشركة قاعدة متنوعة من المستثمرين، حيث شكّل المُكتتبون من المملكةالمتحدة وأوروبا وآسيا نسبةً كبيرة من الطلبات المسجلة، في صفقةٍ تمثل أول طرحٍ لصكوكٍ قياسية بالدولار الأمريكي ضمن قطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسطوشمال أفريقيا لعام 2024.
ووقع اختيار بن غاطي على مجموعة من البنوك المحلية تشمل كلّاً من بنك الإماراتدبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك إتش إس بيسي، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني لتولّيمسؤوليات إدارة العملاء المحتملين وعملية الاكتتاب خلال الصفقة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطيالقابضة: “يسعدنا أن نشهد النجاح الباهر الذي حققته أولى صكوكنا حال طرحها، والذي يعكس ثقة المستثمرين في مجموعة بن غاطي. وتكشف هذه الأصداء الإيجابيةوالنتائج المحققة عن قوة نموذج أعمالنا وجاذبية عروضنا الاستثمارية التي تلبيتطلعات المستثمرين”.
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