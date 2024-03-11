نفذ ضباط شرطة الولاية أمرًا بالاحتجاز الاحتياطي في السجن ضد ثلاثة مواطنين فلسطينيين مقيمين بلاكويلا، على خلفية اتهامهم بصلتهم بالإرهاب، بما في ذلك الإرهاب الدولي، أو تقويض النظام الديمقراطي.

وأصدر قاضي التحقيق المحلي هذا الحكم بناءً على طلب مكتب المدعي العام في لاكويلا – مديرية مكافحة المافيا والإرهاب بالمنطقة بالتنسيق مع مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا والإرهاب.

تووصلت تحقيقات شعبة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديجوس) وجهاز مكافحة التطرف والإرهاب الدولي التابع للمديرية المركزية لشرطة الوقاية إلى إنشاء هيكلية عملياتية عسكرية تسمى “مجموعة الرد السريع – ألوية طولكرم”، فرع من “الشهداء” “كتائب الأقصى” (المعترف بها كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي بموجب اللائحة التنفيذية 2023/1505 للمجلس الأوروبي المؤرخة 20 يوليو 2023) والتي تهدف إلى تنفيذ أعمال عنف بهدف الإرهاب أيضًا ضد بلد أجنبى، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقال المحققون إن المشتبه بهم نفذوا أنشطة تبشيرية ودعاية للجمعية وخططوا لهجمات، بما في ذلك هجمات انتحارية، ضد أهداف مدنية وعسكرية في أراض أجنبية.