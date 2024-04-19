أعلن سلاح الجو الإسرائيلي أنه نفذ غارة على مدينة أصفهان. وأوضح مصدر إسرائيلي نقلته وسائل إعلام عربية أن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني يوم السبت الماضي سيكون ليلاً حتى لو كان عملاً تظاهرياً ضد النظام الإيراني.

و تحدثت تقارير عن ثلاث طائرات بدون طيار ستضرب أصفهان، فيما قالت الصحافة الإيرانية إن الوضع في المدينة طبيعي ولم يحدث أي انفجار.

و عادت الرحلات الجوية إلى طبيعتها في مطار مهر آباد بطهران لعدة دقائق، بعد ساعات قليلة من تعليق إيران رحلاتها إلى عدة مدن، بما في ذلك مدينة أصفهان وسط البلاد، بعد تقارير عن سماع انفجارات بالقرب من مطارها، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

من جهته قال الجنرال سيافوش ميهاندوست، قائد الجيش المحلي، إنه لم تحدث أي أضرار في هذا الهجوم الليلي، مضيفا أن الضجيج الذي سمع خلال الليل في أصفهان كان بسبب أنظمة الدفاع الجوي التي استهدفت “جسم مشبوه”.