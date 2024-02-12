تستعد شركة أبارث الإيطالية لإحياء الذكرى الخامسة السبعين على تأسيسها، وهو إنجاز مهم ورقم قياسي آخر لعلامتها التجارية، التي تواصل تغذية أحلام المتحمسين في جميع أنحاء العالم.

وتمثل هذه الذكرى السنوية فرصة للشروع في رحلة في تاريخ الشركة مع بلوغ الأرقام القياسية والانتصارات، واكتشاف رمز لماضي العلامة التجارية ومستقبلها اللامع المتمثل في سيارة رياضية وأنيقة تمثل بشكل مثالي روح السباق للعلامة التجارية والتزامها المستمر بالابتكار، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وتستعد الشركة لإطلاق سيارة أبارث 695 الجديدة في إصدار الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لها، والمتوفرة في 1368 نموذجًا فقط تكريمًا لمحركها الشهير 1.4 T-Jet، مع إشارة رمزية إلى المحرك 1,368.

والمحرك مزود بشاحن توريني جرات GT 1446 بقوة 180 حصانًا وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر عند 3000 دورة في الدقيقة.

وتبلغ السرعة القصوى 225 كم/ساعة، والتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة يتم خلال 6.7 ثانية فقط. ويتميز العادم بوجود ريكورد مونزا الشهير مع الصمام النشط، بالإضافة إلى ممتصات الصدمات كوني FSD على كلا المحورين.

وتقدم السلسلة الخاصة أيضًا غطاء فريد وجذاب مع شعار مخصص يتم عرضه في الداخل والخارج لإرضاء محبي العلامة التجارية. حيث يغطي العقرب السقف بأكمله لأول مرة مع وجود النوافذ الملونة وشعارات أبارث الذهبية على كلا الجانبين وملصقات الذكرى السنوية الخامسة والسبعين الحصرية على شكل رأس المكبس.

كما يتم تجهيز هذه السلسلة الخاصة بعجلات معدنية ذهبية حصرية مقاس 17 بوصة ونظام مكابح عالي الأداء مع أقراص مهواة ومثقوبة مقاس 305 × 28 ملم ومقابض من الألومنيوم بريمبو الأسود.

وفي الداخل، خلق المصممون بيئة حصرية من لوحة القيادة المصنوعة من مادة ألكانتارا السوداء عالية الجودة ومقاعد الكربون الجديدة الخاصة سابلت.