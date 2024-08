ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner affronterà Alexander Zverev in semifinali del “Cincinnati Open”, settimo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 6.795.555 dollari, in scena al Lindner Family Tennis Center della metropoli dell’Ohio (combined con un Wta 1000). Il tedesco ha battuto

lo statunitense Ben Shelton in rimonta, in un match che è stato interrotto due volte a causa della pioggia. Dopo aver perso il primo set 3-6, Zverev si è imposto nel secondo al tie-break 7-6 (3) e nel terzo per 7-5.

