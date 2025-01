ROMA (ITALPRESS) – Il 23 e il 24 giugno Zucchero “Sugar” Fornaciari sarà per la prima volta in concerto al Circo Massimo di Roma con il suo tour “Overdose d’amore”. A due anni di distanza dai 5 concerti sold out alle Terme di Caracalla, Zucchero torna live a Roma e per la prima volta nella sua carriera sarà protagonista assoluto al Circo Massimo, aggiungendo così un nuovo capitolo memorabile alla sua straordinaria storia artistica. Per due notti l’iconica cornice dall’inestimabile valore storico si trasformerà in un grande tempio della musica live per regalare al pubblico uno show mozzafiato e di grande musica dal vivo. Le date al Circo Massimo di Roma sono in collaborazione con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. “Siamo felici di annunciare la presenza di Zucchero al Circo Massimo che arricchirà il già ampio cartellone di grandi eventi concertistici di Roma del 2025 – afferma l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato – Sarà la prima volta che Zucchero si esibirà, con uno show personale, in questo luogo così speciale della nostra città. E’ il giusto riconoscimento a un grande artista internazionale, che da anni riempie arene e palazzetti in Italia e in tutto il mondo”. Dopo il grande successo dell'”Overdose D’Amore World Tour”, che lo scorso anno ha toccato 3 continenti, passando per 20 nazioni e 38 città, superando 1 milione di spettatori e facendo tappa in 5 stadi italiani, a giugno Zucchero attraverserà l’Italia con il tour “Overdose D’Amore”, sei nuove “sere d’estate” di pura energia e forti emozioni negli stadi italiani e al Circo Massimo.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Parole e Dintrorni