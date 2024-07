MILANO (ITALPRESS) – Domani, giovedì 4 luglio, alle 20.30 Zucchero “Sugar” Fornaciari sarà sul palco dello Stadio San Siro di Milano per l’ultima data del tour italiano negli stadi “Overdose d’amore”.

Sarà l’occasione per assistere a uno spettacolo ricco di sorprese e di musica dal vivo con la sua fedele super band internazionale composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

-foto ufficio stampa Zucchero –

(ITALPRESS).

