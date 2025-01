MILANO (ITALPRESS) – Da oggi è in radio il nuovo singolo “Una come te”, versione italiana con il testo a firma di Zucchero “Sugar” Fornaciari della canzone “Chinatown” della band americana Bleachers. Il brano è contenuto nell’album “Discover II” (EMI / Universal Music Italia), il secondo progetto di cover in cui Zucchero rivisita alcune delle canzoni che ha amato di più nella sua vita, reinterpretandole con il suo tocco personale.

“Una Come Te” è una canzone che intreccia speranza e amore attraverso una lente di malinconia. Con il suo testo crudo e allo stesso tempo poetico, il brano parla di giovani travolti dalla violenza e di un ragazzo che sogna un futuro migliore con una ragazza. “Mi era piaciuta molto la versione dei Bleachers con Bruce Springsteen e mi sono chiesto come l’avrei reinterpretata. Il risultato è ‘Una come tè in italiano – racconta Zucchero – Parla del branco, di quello che succede oggi tra ragazzi. E’ una storia d’amore in cui lui vuole tirare lei fuori dalla tristezza del sabato sera. E’ un argomento attuale che mi sta a cuore e che avrei comunque usato per un inedito”.

