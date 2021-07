ROMA (ITALPRESS) – “Grazie ai sindaci e agli assessori per il lavoro che svolgono ogni giorno come parte di una comunità. Sono convinto che possiamo farcela. Se una comunità territoriale collabora su obiettivi condivisi anche quelli più ambiziosi sono raggiungibili. Le realtà locali si sono poste in modo virtuoso”. Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante la premiazione “Lazio Green Comuni puliti” ai Comuni ‘virtuosì in tema di raccolta differenziata al Tempio di Adriano in Piazza di Pietra a Roma. “Ce la dobbiamo fare – ha aggiunto – perchè i rifiuti non sono un problema, ma una risorsa se produce lavoro e benessere con un ciclo virtuoso facendo piazza pulita di discariche abusive e siti illegali. Combattiamo in questo modo anche l’illegalità evitando infiltrazioni criminali”.

Per il presidente della regione Lazio: “Se Roma non fosse al 44% di raccolta differenziata, saremmo al 60% a livello regionale. Faccio un appello al Comune di Roma perchè spenda i fondi stanziati. Deve partire una nuova fase. Importante spendere e investire gli 80mln di euro e non mandare indietro i soldi europei. Faccio senza polemica un appello sentito al comune di Roma perchè spenda quei soldi per una impiantistica moderna. Vogliamo fare la nostra parte per aiutare i territori. Tutti devono sentirsi investiti e responsabili in questo processo”.

