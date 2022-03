ROMA (ITALPRESS) -“Ho sempre pensato che la mafia uccide certo per vendetta, ma uccide soprattutto perchè ha bisogno che le vittime rimangano vive per il loro impegno, le relazioni, le denunce”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti intervenendo a margine della Giornata e dell’impegno 2022, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, in piazza del Campidoglio. Il presidente della Regione ha letto, davanti a studenti, associazioni, scout, sindacati, alcuni nomi della lunga lista delle vittime: “è importante la memoria perchè vogliamo dimostrare che purtroppo quei corpi sono caduti, ma nessuno ha dimenticato nè il loro impegno nè la necessità di continuare quel lavoro di denuncia, di impegno, di trasparenza, di cultura della legalità” ha aggiunto “e quindi è bellissimo ritrovarci ogni anno nel pronunciare quei nomi di donne di uomini che sono stati uccisi dalla mafia, ma non per questo bisogna trasformare queste morti nella fine dell’ impegno antimafia ed è il modo migliore per essergli vicino e per continuare ad essere contro la mafia”.

La prima giornata, promossa da Libera, si è svolta 26 anni fa, il 21 marzo, proprio nella stessa piazza.

“E’ una piazza straordinaria, questa è una giornata della memoria che non sostituisce lo studio della storia, quello della è un momento fondamentale di costituzione dell’identità collettiva ” ha ricordato Tobia Zevi, assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative” molto spesso i territori dove è più forte la presenza di patrimonio pubblico, penso ai grandi quartieri di edilizia residenziale pubblica, sono anche i luoghi dove è maggiore la presenza della criminalità e delle mafie. Questo evidentemente è un segnale molto grave ed è anche una battaglia che dobbiamo combattere per cambiare le cose, per evitare che sia così”. Per Zevi “la città deve essere di tutte e tutti. Il patrimonio pubblico deve essere uno strumento di riscatto e non invece un sintomo del disagio”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com