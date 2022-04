ROMA (ITALPRESS) – “Il Lazio è diventato leader in Italia per l’innovazione. Siamo la seconda regione italiana per crescita delle start up con il 157% in 5 anni su una media italiana del 109%. Questo è stato figlio del coraggio, dell’investire sulle idee creative, sulla costruzione di un ecosistema che grazie alle università e ai centri di ricerca era già ricco”, così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine dell’evento di premiazione dei vincitori del bando Pres-Seed e della call Boost Your Ideas. “Grazie a questi bandi abbiamo permesso a tante idee innovative di realizzarsi. I progetti sono bellissimi e vanno dalla presa in carico delle forme innovative per le patologie legate alla medicina alle politiche green e a tante idee nuove per vivere meglio”, continua Zingaretti. “Noi ri finanzieremo con un altro bando da 5 milioni queste politiche. Accompagneremo con dei tutor la realizzazione di questi progetti e poi presenteremo agli attori referenti e ai sindaci tante idee sulla medicina, sul mondo della scienza e sui servizi alle persone. Noi vogliamo fare in modo che i ricercatori di tutta Italia e anche dall’Europa possano venire nel Lazio perchè qui ci sono migliori condizioni per fare ricerca”, prosegue ancora. “Raddoppiamo i fondi alla ricerca: nei prossimi 5 anni con i fondi europei da 180 milioni a 500 milioni. Le ragazze e i ragazzi, ricercatrici e ricercatori, che faranno le pubblicazioni nel Lazio avranno fino a duemila euro l’anno per azzerare i costi delle pubblicazioni che si aggiungono a tutti gli altri contributi che ci sono per i ricercatori”, conclude Zingaretti.

(ITALPRESS).

