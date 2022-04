Zingaretti “Lazio regione leader dell’innovazione”

"Il Lazio è diventato leader in Italia per l'innovazione. Siamo la seconda regione italiana per crescita delle start up con il 157% in 5 anni su una media italiana del 109%. Questo è stato figlio del coraggio, dell'investire sulle idee creative, sulla costruzione di un ecosistema che grazie alle università e ai centri di ricerca era già ricco", così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. mpe/tvi/gtr