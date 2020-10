ROMA (ITALPRESS) – “Il Lazio è la prima regione italiana per innovazione. Ascoltando Talent Garden, abbiamo lavorato per collaborare a questo ecosistema. Ho preso spunto dalla Roma imperiale e dalle strade che appunto connettevano, non a caso Talent Garden si trova in un punto viario importante. Connettere vuol dire digitale, la via che rende possibile lo sviluppo alle persone”.

Lo ha detto il governatore della regione Lazio Nicola Zingaretti a Next Generation presso il Talent Garden Ostiense in Via Ostiense, a Roma. “Lunedì presenteremo alla Garbatella un progetto di diffusione della banda larga in tutte le case popolari – continua Zingaretti- L’altra grande sfida è l’incremento dei mezzi di trasporto. Nei centri metropolitani si creano connessioni vitali, per questo pensiamo a un ampliamento delle linee metro all’esterno del comune di Roma».

«In questo Paese serve più passione, senza la quale non si può andare avanti. La retorica di questi tempi è che tutto va male, invece dobbiamo vivere anche le difficoltà soprattutto in questa particolare parentesi storica. Dopo l’emergenza vissuta dall’Italia, è arrivato il tempo di unirsi per salvare il Paese. Il clima a livello parlamentare è migliore e ci aiuterà a risolvere la crisi”. conclude Zingaretti.

(ITALPRESS).