Zingaretti: “Lazio parte con terza dose, segnale di speranza”

Anche questa volta il Lazio è partito prima per raggiungere l'obiettivo. È una fase molto importante della campagna vaccinale, corriamo e siamo vicini all'85% nel Lazio di prima e seconda dose per gli over 12 ma non c’è dubbio che aprire immediatamente alla terza dose come stiamo facendo è un segnale di fiducia e speranza". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, all'avvio della campagna per la Terza Dose della vaccinazione anti-Covid al Policlinico Umberto 1. tan/fil/gtr