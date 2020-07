ROMA (ITALPRESS) – “E’ fatta! Dopo 12 anni il Lazio è fuori dal commissariamento della sanità. Ora assunzioni e investimenti per una nuova sanità, ospedali, ambulatori e servizi sui territori.

Una vittoria storica!”. Lo annuncia il governatore del Lazio Nicola Zingaretti.

“L’uscita dal commissariamento è un’altra grande sfida vinta dalle politiche di Nicola Zingaretti, dalle giunte e dalle maggioranze che dal 2013 hanno lavorato ogni giorno per mantenere un patto coi cittadini e per una sanità virtuosa e efficiente”.

aggiunge il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini.

“Dopo 12 anni il sistema sanitario del Lazio esce da un lungo tunnel e lo fa proprio nell’anno in cui ha dovuto affrontare una prova durissima, la più difficile della storia come le battaglie che medici, infermieri e ricercatori hanno condotto e portano avanti contro il coronavirus. A loro, a chi in questi anni e in questi mesi in particolare di durissimi impegno va il primo pensiero, nel giorno della fine di un commissariamento – conclude Buschini – che ora apre nuove prospettive di servizi e di nuove assunzioni di professionisti della sanità nei territori del Lazio”.

(ITALPRESS).