Zingaretti “La ricerca e’ al centro dell’agenda”

"Si e' fatto una grande scelta investendo sul massimo possibile in questo Paese con il presidente della conferenza rettori, Gaetano Manfredi, proprio per sottolineare quanto c'e' attenzione sulla priorita' del settore della ricerca". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine dell'incontro con le ricercatrici dello Spallanzani, rispondendo cosi' a chi gli chiedeva cosa ne pensasse sul fatto che Fioramonti si fosse dimesso per la mancanza di fondi per la ricerca. mac/sat/red