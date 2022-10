ROMA (ITALPRESS) – “E’ una giornata molto importante all’insegna della trasparenza, della legalità, della certezza delle procedure, stanno arrivando 17 miliardi di euro di investimenti dai fondi del Pnrr e dalla programmazione europea e abbiamo sottoscritto con la questura di Roma, la Polizia, la Guardia di Finanza, l’Arma dei Carabinieri, un protocollo che permetterà alle Forze dell’Ordine di interagire con la macchina amministrativa regionale, come le banche dati, anche per quanto concerne tutte le normali procedure di gara a prescindere dalla presenza di rischi o a prescindere dalla presenza di indagini”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della firma del protocollo d’intesa sulla legalità nella gestione dei fondi del Pnrr destinati al Lazio.

“Apriamo come una casa di vetro la Regione” ha aggiunto ” per collaborare insieme ed alzare al massimo il livello di vigilanza e legalità”.

Il protocollo è stato firmato dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, Matteo Piantedosi, prefetto di Roma, Mario Della Cioppa, Questore di Roma, Antonio De Vita, Comandante della Legione Carabinieri Lazio; Virgilio Pomponi, Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza.

Il presidente della Regione Lazio ha ricordato che “siamo coscienti che con l’arrivo di una massa enorme di risorse pubbliche, in una economia che fa fatica ad andare avanti, è importante alzare il livello di trasparenza, di prevenzione e di legalità contro il crimine e conte le forze che possono attentare alla buona spesa pubblica. Siamo tutti d’accordo che bisogna correre ma noi nel Lazio vogliamo che questa corsa vada di pari passo con la trasparenza e la legalità”.

Con la programmazione del Pnrr arriveranno nel Lazio oltre 17 miliardi di euro, con il Protocollo saranno messe in campo misure per la prevenzione di ogni forma di frode e di illegalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche del Programma Nazionale di Ripresa e resilienza.

