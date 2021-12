ROMA (ITALPRESS) – “Il Consiglio regionale ha approvato il nono bilancio regionale sotto la mia presidenza. In questi anni il Lazio è passato da regione caratterizzata da crisi e difficoltà a motore dello sviluppo e lavoro, promotore e apripista di buone pratiche in tutto il Paese”. Così in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che aggiunge: “Oggi si apre una stagione di nuovi investimenti affinchè il Lazio continui ad essere sempre più competitivo in Italia e in Europa. Le risorse che mettiamo in campo con il Bilancio previsionale e la Legge di stabilità ci permettono di costruire una programmazione di interventi mirata ed efficace. Trasporti, sanità, ambiente, lavoro, impresa e interventi in ambito sociale sono solo alcuni dei temi strategici che richiedono tutti i nostri sforzi. Per questo le somme che abbiamo destinato al bilancio del Lazio puntano non solo a mitigare gli effetti della crisi dovuta al Covid-19, ma soprattutto mirano a rilanciare l’economia laziale nell’ottica dell’inclusione e della lotta alle disuguaglianze, riducendo le distanze tra chi ha e chi non ha. A questi fondi dobbiamo anche aggiungere quelli del Pnrr, dall’Europa ci arriva un’incredibile opportunità, non abbiamo mai avuto nella storia della Regione Lazio una capacità di investimento finanziario, come quella che stiamo vivendo in questo momento, ecco perchè non va sprecata, cercando di coniugare sviluppo e benessere diffuso con vantaggi per tutti”.

“Un sentito ringraziamento – conclude Zingaretti – va a tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione, per il lavoro svolto con grande impegno e soprattutto con la ferma volontà di raggiungere gli obiettivi condivisi. Con questa manovra proseguiamo un lavoro intrapreso già lo scorso anno, dopo che gli effetti della pandemia si erano fatti sentire in modo così forte sul piano sanitario ed economico. Nell’agenda regionale l’impegno nei riguardi di tutte e tutti è centrale e prioritario, per questo aumentiamo gli investimenti in tutti i settori, accorciando il più possibile la forbice dei divari. Nel Lazio questo è l’obiettivo fondamentale, e da questo nessuno può distrarci”.

(ITALPRESS).