Zingaretti “Dimostriamo che con la cultura si crea lavoro”

"Non esiste nel pianeta Terra un'area geografica che ha il numero di beni archeologici, monumentali e ambientali come la Regione Lazio, e' un'area geografica a maggior concentrazione mondiale di beni culturali che non ha eguali", ha detto il presidente della Regione Lazio. tan/fsc/red