Zingaretti “Conte non lavora a nuove maggioranze”

"Il presidente Conte sta lavorando giustamente come aveva detto alla verifica di governo sui contenuti, sulle cose che interessano le persone. Come ad esempio togliere finalmente quei decreti-propaganda che non servivano a nulla, e certamente non alla sicurezza". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine di un convegno, rispondendo cosi' a chi gli chiedeva se il premier Giuseppe Conte fosse al lavoro per cercare un gruppo di responsabili in caso di abbandono della maggioranza da parte di Italia Viva. mac/sat/red