ROMA (ITALPRESS) – “Combattere per la legalità nel lavoro e aiutare le imprese agricole oneste significa anche fare chiarezza e trasparenza. Se un prodotto costa troppo poco o c’è sfruttamento del lavoro o c’è scarsa qualità. La Regione Lazio per la legalità anche per il lavoro in agricoltura, vuole aiutare le imprese sane, la qualità del prodotto e il territorio. E’ un impegno molto difficile ma è la strada giusta e noi stiamo spendendo molti soldi del Pnrr e delle risorse europee e guai se a questa fase di grandi investimenti coinciderà anche un aumento delle disuguaglianze sociali o delle condizioni di vita delle persone. Questo va evitato, non con pacche sulle spalle ma con politiche coerenti”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione del convegno ‘Qualità del Lavoro in Agricoltura Proposta – Sperimentazione Indici di Congruità’.

“Quindi bene il Pnrr, bene gli investimenti ma non stacchiamolo dal benessere e dalla lotta alle disuguaglianze – ha sottolineato -. Altrimenti la marginalità delle persone, la rabbia, la sfiducia per il futuro continueranno ad accompagnare le democrazie e questo non va bene”.

(ITALPRESS).

