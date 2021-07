ROMA (ITALPRESS) – “Dieci milioni di euro a favore di micro, piccole e medie imprese e titolari di licenze Taxi e Ncc operanti nel Lazio che investono nell’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale. Il bando per accedere al finanziamento, che sarà gestito da Lazio Innova, sarà pubblicato nelle prossime settimane”. Ad annunciare la notizia il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che spiega il contenuto di una delibera approvata oggi dalla Giunta regionale del Lazio.

“La misura vuole lavorare alla tutela dell’ambiente apportando, nel contempo, un nuovo ma significativo sostegno economico alle micro, piccole e medie imprese e ai titolari delle licenze Taxi e Ncc operanti nel Lazio, che hanno sofferto le conseguenze economiche generate dalla pandemia e che potranno così più agevolmente acquistare mezzi a ridotto impatto ambientale. Incentivando il rinnovo del parco auto circolante e premiando la sostituzione di veicoli vecchi con quelli elettrici, ibridi o a metano, intendiamo infatti ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria delle nostre città, rendendo le strade più vivibili per tutti. L’attenzione verso questi temi deve restare sempre alta, non dimentichiamolo mai. E come Regione Lazio ci siamo impegnati fin dall’inizio del nostro mandato con iniziative e progetti ad hoc: il bando che sarà pubblicato entro questo mese rappresenta infatti un altro passo in avanti in quella svolta green di cui tutti parlano, ma che in pochi portano avanti con misure concrete come quella approvata dalla nostra giunta”.

