Zeman “Calcio donne? Di solito in Italia stanno in cucina”

Zeman “Calcio donne? Di solito in Italia stanno in cucina”

Il tecnico boemo plaude ai progressi del movimento azzurro al femminile, poi una battuta alla domanda del perche' in Italia abbia faticato a farsi strada. "Questione di cultura? Anche, di solito le donne in Italia sono in cucina". gm