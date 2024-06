KIEV (ITALPRESS) – “Solo questa settimana, la Russia ha utilizzato più di 800 bombe aeree guidate contro l’Ucraina. Contro le nostre città e comunità, contro la nostra gente, contro tutto ciò che rende la vita normale”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky che aggiunge: “L’Ucraina ha bisogno dei mezzi necessari per distruggere i vettori di queste bombe, compresi gli aerei da combattimento russi, ovunque si trovino. Questo passaggio è essenziale. Sono necessarie decisioni chiare per aiutare a proteggere la nostra gente. Attacchi a lungo raggio e una moderna difesa aerea sono le basi per fermare il terrore russo quotidiano. Ringrazio tutti i nostri partner che lo capiscono”.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS)

