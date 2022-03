KIEV (ITALPRESS) – “Nessuno può dire che qualche parte del mondo sia al sicuro dalla contaminazione radioattiva che si verificherà se verranno utilizzate le armi nucleari. Un Paese che sta usando il ricatto nucleare dovrebbe ricevere sanzioni che dimostrino che tale ricatto è distruttivo per il ricattatore”. Così Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, in un video-discorso al Parlamento australiano. Lo riporta il sito The Guardian.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com