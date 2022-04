“La situazione nella regione di Kharkiv è difficile ma i nostri militari hanno ottenuto importanti successi tattici”. Lo ha detto in un videomessaggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Nel Donbass, gli occupanti stanno facendo di tutto per distruggere qualsiasi forma di vita in quest’area. I continui bombardamenti brutali, i continui attacchi russi alle infrastrutture e alle aree residenziali mostrano che la Russia vuole rendere disabitata questa zona”. Zelensky ha parlato al telefono con il presidente francese Emmanuel Macron che gli avrebbe promesso di inviare più armi e aiuti umanitari.

-Photo credit: agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS)

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com