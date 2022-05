Ancora distruzione e morte in Ucraina. Dopo 86 giorni la guerra prosegue e si aggrava il bilancio delle vittime, anche tra i bambini. “Le forze armate ucraine – ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video – continuano la liberazione della regione di Kharkiv. Ma nel Donbass gli occupanti stanno cercando di aumentare la pressione. C’è l’inferno e non è un’esagerazione”, ha aggiunto. Zelensky ha fatto riferimento agli attacchi che si sono verificati nelle scorse ore in alcune aree, come a Severodonetsk, nella regione di Odessa, in quella di Chernihiv e in particolare a Desna. Ci sono stati “molti morti”, ha detto. “Il Donbass – ha aggiunto – è completamente distrutto”. E tra i morti ci sono ancora bambini. L’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina nel bollettino di oggi ha registrato 232 bambini uccisi e almeno 427 feriti nel Paese dall’inizio della guerra.

Anche di fronte alla tragedia umanitaria, però, le armi non si fermano e l’offensiva nel Paese continua. In base all’ultimo aggiornamento dello Stato maggiore delle forze armate ucraine i russi stanno “conducendo un’operazione offensiva nelle aree di Lysychansk e Severodonetsk”. Zelensky ha poi aggiunto che “il primo processo in Ucraina contro un criminale di guerra russo è già iniziato e si concluderà con il pieno ripristino della giustizia all’interno del tribunale internazionale. Ne sono sicuro. Troveremo e consegneremo alla giustizia tutti coloro che danno ed eseguono ordini penali”. Un ulteriore quadro, come ogni mattina, è stato presentato dall’intelligence britannica. Secondo Londra è probabile che, dopo aver preso il controllo di Mariupol, Mosca sposti le sue unità per rafforzare le operazioni nel Donbass. In particolare, è probabile che fino a 1.700 soldati ucraini si siano arresi dall’acciaieria Azovstal di Mariupol, mentre un numero imprecisato di forze ucraine rimane all’interno dello stabilimento. “Una volta che la Russia si sarà assicurata Mariupol – si legge nell’ultimo aggiornamento dell’intelligence diffuso dalla Difesa del Regno Unito -, è probabile che sposterà le proprie forze per rafforzare le operazioni nel Donbass. La tenace resistenza ucraina a Mariupol dall’inizio della guerra – prosegue il rapporto – significa che le forze russe nell’area devono essere riequipaggiate e ristrutturate prima che possano essere ridistribuite efficacemente. Questo può essere un processo lungo se eseguito meticolosamente”. Tuttavia, per Londra, i comandanti russi sono “sotto pressione” per raggiungere gli obiettivi operativi. Ciò significa che “probabilmente la Russia ridistribuirà rapidamente le proprie forze senza un’adeguata preparazione” e questo potrebbe comportare rischi in merito al logoramento delle forze.

