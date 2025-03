LONDRA (ITALPRESS) – “Nel corso dei nostri colloqui abbiamo discusso delle sfide che attendono l’Ucraina e l’intera Europa, del coordinamento con i partner, delle misure concrete per rafforzare la posizione dell’Ucraina e della fine della guerra con una pace giusta, insieme a solide garanzie di sicurezza.

Una dichiarazione di principio di sostegno da parte del Primo Ministro e una decisione importante: oggi, in nostra presenza, l’Ucraina e il Regno Unito hanno firmato un accordo di prestito. Questo prestito rafforzerà le capacità di difesa dell’Ucraina e sarà rimborsato utilizzando le entrate dei beni russi congelati. I fondi saranno destinati alla produzione di armi in Ucraina. Questa è vera giustizia: chi ha iniziato la guerra deve essere colui che paga”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al termine dell’incontro con il Primo Ministro inglese Keir Starmer. “Ringrazio il popolo e il governo del Regno Unito per il loro enorme supporto fin dall’inizio di questa guerra. Siamo felici di avere partner così strategici e di condividere la stessa visione di come dovrebbe essere un futuro sicuro per tutti” conclude Zelensky.

