ROMA (ITALPRESS) – Nicolò Zaniolo lascia i social, almeno per il momento. E’ lo stesso calciatore romanista a renderlo noto attraverso una storia pubblicata sull’account della madre Francesca Costa. “Visto che la mia vita è sul campo e non sui social o nel gossip, ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi possa appartenere. Tutto questa sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account, vi abbraccio…”. Firmato Nicolò Zaniolo. Nel frattempo, anche la modella Madalina Ghenea ha chiarito la sua situazione con il calciatore. “Nicolò è un bravissimo ragazzo, una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto, che è un talento lo sanno tutti. Così come ha scritto lui, lo scrivo anche io, sono felice di questa conoscenza – ha scritto su una storia di instagram -. E’ una persona straordinaria che mi è entrata nel cuore e farò sempre il tifo per lui. Volevo precisare un punto: non siamo fidanzati”. Il tutto dopo che ieri i suoi legali Federica Mendola e Annamaria Bernardini de Pace, attraverso un comunicato, avevano già precisato che “non è vero che ci sia una relazione sentimentale tra Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo; Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo si sono incontrati una sola volta; la Signora Ghenea è mamma di una bimba, che non deve essere turbata nè coinvolta in queste bugie mediatiche; la nostra Assistita prenderà gli opportuni provvedimenti contro chi sta sfruttando e strumentalizzando questa invenzione e contro chi si è permesso di criticarla in qualsiasi modo”.

(ITALPRESS).