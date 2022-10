Zangrillo “Il Governo darà risposte ai cittadini”

"Dobbiamo fare in modo che ci sia la possibilità di dare risposte ai problemi dei cittadini, in questo momento così difficile per la nazione". Lo ha detto il neo ministro alla Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, a margine della cerimonia della campanella, a Palazzo Chigi. xd1/abr/red