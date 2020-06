SIENA (ITALPRESS) – Alex Zanardi è in gravi condizioni a seguito di un incidente sulla strada provinciale tra Pienza e San Quirico, in provincia di Siena. Dalle prime ricostruzioni sembra che Zanardi sia scivolato nella corsia opposta dove stava transitando un camion. L’ex pilota e pluricampione paralimpico stava percorrendo in handbike una tappa della gara a staffetta di beneficienza “Obiettivo 3” e il percorso prevedeva l’arrivo a Montalcino. Zanardi, 53 anni, quattro ori fra le Paralimpiadi Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, è stato successivamente trasportato in elicottero all’ospedale Le Scotte di Siena dove le sue condizioni, dopo i primi accertamenti, sono giudicate serie. Sul luogo dell’incidente sono interventi per i rilievi del caso sia i vigili del Fuoco che la Polizia stradale.

(ITALPRESS).