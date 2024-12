VENEZIA (ITALPRESS) – “Uno sconto del 60% sulla Superstrada Pedemontana Veneta per il traffico leggero locale. E’ la risposta che i veneti si aspettavano e questo rende la Spv la strada a pedaggio meno cara di tutte, a parità di tratta. Stiamo gettando il cuore oltre l’ostacolo, dato che la strada è aperta solo da pochi mesi”. Ad annunciarlo è stato stamattina il presidente del Veneto Luca Zaia. “E’ stato fatto un lavoro certosino per rendere possibile questa riduzione, che ovviamente avremo bisogno di testare – ha precisato il governatore -. Il test inizierà a fine febbraio o al più tardi a marzo. E’ un sacrificio che affrontiamo, ma è anche un segnale che vogliamo dare alle famiglie e alle imprese. Stiamo ipotecando un eventuale guadagno dei prossimi anni, ma questa iniziativa sarà un’iniezione di fiducia verso questa infrastruttura”

Soddisfacenti, per Zaia, i dati dei primi mesi della Spv: “La strada sta rendendo. Si tratta di 162 chilometri di infrastruttura realizzata in 8-9 anni: un esempio di efficienza della pubblica amministrazione. Se non ci fossimo stati noi, la Spv non esisterebbe. Ricordo che la gara è stata nel 2006, l’aggiudicazione nel 2009 e i lavori di fatto sono iniziati nel 2011. Poi arrivò un primo problema finanziario, dopo il Covid… e nonostante questo è stata conclusa in tempi rapidi”.

Quanto ai dati, il traffico medio giornaliero previsto all’avvio era di 22.983 veicoli, quello misurato nel 2024 è stato di 19.678. Il picco massimo per il traffico medio giornaliero è stato rilevato in 21.303 veicoli a luglio 2024, mentre il picco dei veicoli quotidiani ha raggiunto quota 80mila, contro una media di 70mila. Quanto agli introiti, la cifra massima quotidiana raggiunta è stata di 504.815,28 euro a ottobre.

“Lo sconto del 60% funzionerà in automatico per tutti gli utenti dotati di telepedaggio. Sarà valido per due tratte al giorno entro i 25 chilometri ciascuna e sarà vietato il trucco del tornello, cioè di uscire e rientrare allo stesso casello. Lo sconto sarà applicato solo nei giorni feriali, senza alcun vincolo di residenza” ha spiegato la Vicepresidente e assessore ai Trasporti della Regione Veneto Elisa De Berti.

