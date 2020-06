VENEZIA (ITALPRESS) – “Oggi c’è una delibera importante, strategica che conferma le scelte che abbiamo fatto. Abbiamo preparato una delibera che prevede la riorganizzazione della rete ospedaliera, territoriale e Rsa, che parte da un presupposto: circa un centinaio di milioni di euro sul tavolo per fare diverse attività”.

Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso del punto stampa.

Ad esempio “i pronto soccorso – ha aggiunto – non avranno più le tende, ma avranno dei manufatti per creare percorsi separati tra gli eventuali infetti da Covid, o da altre pandemia e quello che è l’accesso ordinario. E’ una delibera che ci permette di dire che se tornasse il Coronavirus, saremo ancor più performanti. Siamo orgogliosi perchè è una delibera storica per il Veneto”.

(ITALPRESS).