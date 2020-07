“Ci hanno informato che il paziente zero serbo che ha contagiato l’imprenditore vicentino è deceduto mercoledì”. Così il presidente dedlla Regione Veneto Luca Zaia durante il punto stampa sulla situazione dei contagi da Covid in regione. Il riferimento è al cluster provocato da un imprenditore vicentino che era tornato dalla Serbia. “Le quattro persone venete tornate insieme in automobile dalla Serbia – aggiunge -non indossavano la mascherina. Belgrado in Serbia è entrata in lockdown”, aggiunge.

(ITALPRESS).