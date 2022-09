VENEZIA (ITALPRESS) – Il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha incontrato oggi il colonnello Massimo Ribaudo, nuovo comandante del Gruppo Carabinieri di Treviso.

Il Governatore nel dare il benvenuto all’ufficiale ha confermato la totale disponibilità da parte della Regione ovunque sia possibile in uno spirito di assoluta collaborazione istituzionale. Ha rinnovato, inoltre, il suo apprezzamento per l’abnegazione con cui le donne e gli uomini dell’Arma sono impegnati ogni girono a beneficio della sicurezza dei cittadini e in difesa della legalità.

